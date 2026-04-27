L’Europa si prepara a sfidare il monopolio di Starlink nel settore satellitare, con Eutelsat che annuncia una collaborazione con OneWeb per integrare le proprie tecnologie. La mossa mira a rafforzare la presenza europea nello spazio e a offrire alternative ai servizi di SpaceX, che domina il mercato con la sua rete satellitare. L’annuncio arriva in un momento di crescente attenzione alle questioni di indipendenza e sicurezza nel settore delle comunicazioni satellitari.

? Cosa sapere Eutelsat sfida SpaceX nel mercato satellitare globale con l'integrazione tecnologica di OneWeb.. L'architettura ibrida europea garantisce sovranità digitale e protezione dei dati contro il monopolio Starlink.. Lunedì 27 aprile 2026, la sfida per il controllo delle comunicazioni globali vede Eutelsat Group schierarsi frontalmente contro l’espansione di SpaceX nel mercato statunitense, puntando sulla propria architettura satellitare ibrida per contrastare l’egemonia di Starlink. Il settore delle telecomunicazioni spaziali si è trasformato in un terreno di scontro geopolitico dove la capacità di fornire connettività sicura determina il potere tecnologico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra nello spazio: l’Europa sfida il monopolio di Starlink

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