La Firenze degli speziali | tra antiche farmacie medici e ciarlatani
A Firenze medievale, le strade erano popolate da farmacie, medici e ciarlatani. Le antiche farmacie erano luoghi di vendita di rimedi e profumi, spesso gestiti da speziali. Tra le figure professionali, c’erano anche medici e ciarlatani, che offrivano trattamenti e cure di diversa natura. La città era un punto di incontro tra conoscenze ufficiali e pratiche più discutibili, con un mercato di rimedi che spaziava tra scienza e superstizione.
Passeggeremo tra le strade della Firenze medievale alla scoperta di un mondo fatto di profumi, rimedi segreti e antiche conoscenze. Visiteremo una profumeria artigianale ospitata in uno splendido palazzo rinascimentale e attraverseremo il quartiere delle botteghe dove un tempo si preparavano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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