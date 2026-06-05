La Firenze degli speziali | tra antiche farmacie medici e ciarlatani

Notizia in breve

A Firenze medievale, le strade erano popolate da farmacie, medici e ciarlatani. Le antiche farmacie erano luoghi di vendita di rimedi e profumi, spesso gestiti da speziali. Tra le figure professionali, c’erano anche medici e ciarlatani, che offrivano trattamenti e cure di diversa natura. La città era un punto di incontro tra conoscenze ufficiali e pratiche più discutibili, con un mercato di rimedi che spaziava tra scienza e superstizione.