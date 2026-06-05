La Firenze degli speziali | tra antiche farmacie medici e ciarlatani

Da firenzetoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Firenze medievale, le strade erano popolate da farmacie, medici e ciarlatani. Le antiche farmacie erano luoghi di vendita di rimedi e profumi, spesso gestiti da speziali. Tra le figure professionali, c’erano anche medici e ciarlatani, che offrivano trattamenti e cure di diversa natura. La città era un punto di incontro tra conoscenze ufficiali e pratiche più discutibili, con un mercato di rimedi che spaziava tra scienza e superstizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Passeggeremo tra le strade della Firenze medievale alla scoperta di un mondo fatto di profumi, rimedi segreti e antiche conoscenze. Visiteremo una profumeria artigianale ospitata in uno splendido palazzo rinascimentale e attraverseremo il quartiere delle botteghe dove un tempo si preparavano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tour "la Firenze degli Speziali": tra antiche farmacie, medici e ciarlatani

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web