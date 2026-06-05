La dermatologia tra endocrinologia ed alimentazione | un focus a 360°

Notizia in breve

Una donna di 35 anni si è rivolta a un centro medico con una fastidiosa eruzione cutanea. Dopo alcuni esami, è emerso che il problema era legato a squilibri ormonali e a una dieta poco equilibrata. La diagnosi ha evidenziato come le alterazioni endocrine e le abitudini alimentari possano influenzare lo stato della pelle. La cura è stata impostata combinando trattamenti dermatologici e modifiche alimentari.