La dermatologia tra endocrinologia ed alimentazione | un focus a 360°
Una donna di 35 anni si è rivolta a un centro medico con una fastidiosa eruzione cutanea. Dopo alcuni esami, è emerso che il problema era legato a squilibri ormonali e a una dieta poco equilibrata. La diagnosi ha evidenziato come le alterazioni endocrine e le abitudini alimentari possano influenzare lo stato della pelle. La cura è stata impostata combinando trattamenti dermatologici e modifiche alimentari.
Esiste uno stretto collegamento tra dermatologia, endocrinologia ed alimentazione. La pelle è lo specchio del nostro equilibrio interno. Da qui l’importanza dell’alimentazione: modula l’infiammazione cronica e i livelli ormonali, influenzando direttamente patologie cutanee come acne, psoriasi e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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