La deputata di Forza Italia Tassinari a Cesena incontro con gli iscritti in vista del congresso regionale
Nella serata di ieri a Cesena si è svolto un incontro con gli iscritti di Forza Italia, alla presenza di una deputata e coordinatrice regionale del partito. Erano presenti anche il coordinatore cittadino, rappresentanti dei giovani di Forza Italia e alcuni eletti nei consigli di quartiere. L’evento si è concentrato sulla preparazione del prossimo congresso regionale e sulla situazione politica locale. Non sono stati comunicati dettagli sui contenuti trattati durante il meeting.
Nella serata di ieri a Cesena alla presenza di Rosaria Tassinari, parlamentare e coordinatrice regionale dell’Emilia – Romagna di Forza Italia del coordinatore cittadino Michele Pascarella, del coordinatore cittadino di Forza Italia giovani e degli eletti nei consigli di quartiere, nonché di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Elezioni amministrative, la deputata Rosaria Tassinari scende in campo a sostegno dei candidati di Forza ItaliaIn vista delle prossime elezioni comunali, una deputata di Forza Italia ha partecipato a una giornata dedicata alla campagna elettorale sul...
Temi più discussi: Crisi Electrolux, fronte comune a Forlì. La deputata Tassinari: Nessun compromesso sulla tutela dell'occupazione; Sottopasso senza ascensori, l’On Tassinari, FI chiede interventi al Governo; FI - FORZA ITALIA * CAMERA: IMPRESE, TASSINARI: A BRUNO PIRACCINI IL GIUSTO RICONOSCIMENTO PER UNA VITA SPESA A VALORIZZARE IL TERRITORIO, LA COOPERAZIONE E IL LAVORO; FI - FORZA ITALIA * CAMERA: MALTEMPO: TASSINARI, SU FONTANA 2 SERVONO TEMPI CERTI E RISPOSTE CONCRETE.
NUOVO SOTTOPASSO, IL CASO - La deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, ha presentato un’interrogazione parlamentare. Nel mirino l’assenza di ascensori e i disagi per anziani, disabili e famiglie facebook
Morosi in Forza Italia per 86mila euro. Ricandidature a rischio. E spunta la regola dello sponsorSulla carta, o per meglio dire sul sito di Forza Italia nella sezione trasparenza, scorrendo l’elenco dei parlamentari, calcolatrice alla mano, nei soli primi quattro mesi dell’anno c’è un ammanco nel ... repubblica.it
Commissariamento in Forza Italia. Rosaria Tassinari sostituisce BettiniNuovo assetto ai vertici di Forza Italia del territorio di Forlì-Cesena. Il partito azzurro ha comunicato che, a seguito della ratifica del coordinamento del Consiglio nazionale, il mandato di ... ilrestodelcarlino.it