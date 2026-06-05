La deputata di Forza Italia Tassinari a Cesena incontro con gli iscritti in vista del congresso regionale

Notizia in breve

Nella serata di ieri a Cesena si è svolto un incontro con gli iscritti di Forza Italia, alla presenza di una deputata e coordinatrice regionale del partito. Erano presenti anche il coordinatore cittadino, rappresentanti dei giovani di Forza Italia e alcuni eletti nei consigli di quartiere. L’evento si è concentrato sulla preparazione del prossimo congresso regionale e sulla situazione politica locale. Non sono stati comunicati dettagli sui contenuti trattati durante il meeting.