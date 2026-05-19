Elezioni amministrative la deputata Rosaria Tassinari scende in campo a sostegno dei candidati di Forza Italia
In vista delle prossime elezioni comunali, una deputata di Forza Italia ha partecipato a una giornata dedicata alla campagna elettorale sul territorio. Durante l’evento, ha incontrato i candidati del partito, oltre a imprese, lavoratori e realtà produttive della regione. L’obiettivo principale è stato quello di sostenere i candidati e ascoltare le esigenze delle diverse realtà locali. La giornata si è svolta tra incontri e confronti, con l’intento di rafforzare la presenza del partito nella zona.
Una giornata sul territorio per sostenere i candidati di Forza Italia alle prossime elezioni comunali, ma anche per incontrare imprese, lavoratori e realtà produttive della Romagna. È questo il senso della visita che ha visto protagoniste la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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