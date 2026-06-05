La cultura che pulisce il mondo

Da ilblogdigio.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Vallo di Diano, a Polla, una libreria si occupa di promuovere pratiche ecologiche attraverso le sue attività. Da tempo, questa attività cerca di dimostrare che i libri non sono soltanto oggetti commerciali e che la cultura può essere collegata alla tutela ambientale. La libreria organizza iniziative e pratiche sostenibili, sfidando la visione tradizionale di separare l’aspetto culturale da quello ecologico. La sua presenza rappresenta un esempio di integrazione tra promozione culturale e attenzione all’ambiente.

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Alla libreria Ex Libris Café di Michele Gentile la lettura diventa gesto ambientale: uno scambio virtuoso tra rifiuti e cultura, recentemente raccontato anche dal Tg2 Costume e Società Nel cuore del Vallo di Diano, a Polla (SA), c’è una libreria che da anni mette in discussione un’idea ormai quasi scontata: che i libri siano solo merci e che l’ecologia sia un tema separato dalla cultura. Alla Ex Libris Café di Michele Gentile, invece, lettura e ambiente si incontrano nello stesso gesto quotidiano, trasformando un piccolo spazio di provincia in un laboratorio sociale osservato con crescente attenzione anche fuori dall’Italia. È una storia che nasce da lontano e che si è stratificata nel tempo, più per intuizioni successive che per un progetto rigidamente pianificato. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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