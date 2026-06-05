La Juventus sta pianificando una campagna di mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società sta valutando alcune cessioni e acquisti, mentre lavora sulla definizione del nuovo progetto tecnico. La squadra si sta preparando a ripartire dopo un’annata complessa, con l’obiettivo di consolidare l’identità e affrontare nuove ambizioni. La dirigenza ha in programma incontri con agenti e staff tecnico per definire le strategie di rafforzamento.

La Juventus si prepara a vivere una delle estati più delicate degli ultimi anni. Dopo una stagione chiusa tra alti e bassi, la dirigenza bianconera ha ormai chiaro il percorso da seguire: costruire una squadra più giovane, sostenibile e soprattutto affamata. Le parole arrivate nelle ultime settimane da Damien Comolli e da Luciano Spalletti hanno confermato una sensazione già percepita dall’ambiente juventino: alla Continassa è iniziato un nuovo ciclo. La mancata qualificazione alla prossima Champions League pesa inevitabilmente sulle strategie di mercato e sulle scelte economiche del club. La differenza tra gli introiti europei della massima competizione e quelli dell’Europa League è enorme, motivo per cui la Juventus dovrà essere molto attenta nelle operazioni in entrata e in uscita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, ripartenza obbligata: il progetto bianconero tra mercato, identità e nuove ambizioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dall’Ara sotto pressione: Bologna-Roma, incrocio tra ambizioni e identitàDomenica si gioca la trentaquattresima giornata di Serie A con la partita tra Bologna e Roma.

Nuove strategie per le Terre dell’Ufita: nasce il progetto “Identità, Innovazione e Accoglienza”Durante un'assemblea tenutasi nella Sala Giunta del Municipio di Grottaminarda, capofila del progetto, il Distretto Diffuso del Commercio Terre...

Juventus, Spalletti trova l’errore e implora: basta notti senza vita. Siparietto imbarazzante con Monica BertiniIl tecnico della Juventus Spalletti si auto-conferma sulla panchina bianconera e a Pressing individua i motivi della mancata qualificazione alla Champions League ... sport.virgilio.it

Juventus, Yildiz intoccabile: ma senza Champions qualcuno dovrà pagare il contoYildiz è il volto del futuro, ma senza Champions la Juve deve cercare cessioni: Vlahovic, Bremer e Cambiaso in bilico ... affaritaliani.it