Javier Martinez travolto dalle critiche | c’entra una battuta su Helena Prestes

Notizia in breve

Javier Martinez è finito sotto accusa dopo aver fatto una battuta su Helena Prestes, che ha scatenato numerose critiche. La modella brasiliana e il pallavolista argentino, entrambi noti al pubblico, sono legati da quasi due anni, dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello nel 2024. La vicenda ha portato a commenti contrastanti sui social e tra i media, senza che siano state rivelate ulteriori reazioni ufficiali.