Javier Martinez travolto dalle critiche | c’entra una battuta su Helena Prestes
Javier Martinez è finito sotto accusa dopo aver fatto una battuta su Helena Prestes, che ha scatenato numerose critiche. La modella brasiliana e il pallavolista argentino, entrambi noti al pubblico, sono legati da quasi due anni, dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello nel 2024. La vicenda ha portato a commenti contrastanti sui social e tra i media, senza che siano state rivelate ulteriori reazioni ufficiali.
Javier Martinez ed Helena Prestes continuano a far parlare di loro. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino sono legati da quasi 2 anni dopo essersi conosciuti nella casa del Grande fratello nel 2024. In queste ore, l'ex schiacciatore della Terni volley Academy è stato travolto dalle critiche a causa di una storia che ha postato nel suo profilo Instagram. Tutto è iniziato quando il 31enne ha fatto una battuta sulla compagna mentre era appena giunto ad una stazione di Roma insieme a Federico Fusca, ex concorrente di The 50 Italia. Nel filmato, l'uomo si rende protagonista di un siparietto con il noto chef toscano. Quest'ultimo chiede a Javier Martinez dove si trova Helena Prestes. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
STALKER O AMORE Javier Martinez SHOCCA tutti sotto casa di Helena Prestes!
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