Sono passati sette anni dall’ultima volta. Dall’ultima volta che Umberto Cortelazzi ha allenato. Era la stagione 201819 e a fine ottobre il Sancolombano lo chiamò per sostituire Gian Paolo Chierico. Da lì in poi il “Korte” che alle nostre latitudini ha allenato anche a Renate, Carate e Seregno non è uscito dal calcio, anzi. Ha semplicemente cambiato ruolo re-inventandosi direttore sportivo prima alla Fc Milanese, poi una parentesi a Ponte San Pietro e la scorsa stagione a Muggiò, anzi alla Fucina. Dove non è durato molto. Risultati così così e via tutti. Ora Cortelazzi torna a Muggiò e al Muggiò, finalmente senza Fucina, rientrando dalla porta principale, anzi dalla panchina, e ritrova, da allenatore appunto, quella categoria che ha vinto due volte a Vigevano e a Sant’Angelo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ritorno di Cortelazzi: "Non vedo l’ora di iniziare"

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