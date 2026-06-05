Italia-Olanda stasera in tv Nations League volley femminile 2026 | orario canale streaming

La vittoria contro la Bulgaria ha rappresentato soltanto il primo passo. Adesso per l’Italia arriva una sfida capace di misurare in maniera molto più precisa il valore della nuova Nazionale costruita da Julio Velasco. Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno, alle ore 1.00 italiane, le azzurre torneranno sul taraflex del Nilson Nelson di Brasilia per affrontare l’ Olanda, avversaria tradizionalmente ostica e formazione che negli ultimi anni è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama internazionale grazie a un progetto tecnico in continua evoluzione. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-OLANDA DI VOLLEY FEMMINILE DALLA 1.00 DI SABATO 6 GIUGNO L’esordio nella Volleyball Nations League 2026 ha lasciato sensazioni decisamente positive. 🔗 Leggi su Oasport.it

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