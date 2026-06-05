Interzum forum Italy | l’innovazione del design a Bergamo

Il 4 giugno a Bergamo è stata aperta la seconda edizione di interzum forum Italy. L'evento si svolge presso una location nel centro della città e riunisce aziende e professionisti del settore del design e dell’arredamento. Durante la giornata sono stati presentati nuovi materiali, tecnologie e soluzioni per l’industria del mobile. La manifestazione proseguirà con workshop e incontri fino alla fine della settimana.

Bergamo.È stata inaugurata nella giornata del 4 giugno la seconda edizione di interzum forum Italy diventato un punto di incontro per l’intera componentistica dell’immobile con particolare attenzione al settore di progettazione degli interni per imbarcazioni e camper, o soluzioni per i settori del mobile home ed automotive. Presenza qualificata è data dall’incontro tra le innovazioni tecnologiche e macchine tessili per assicurare sistemi di confort. Per questa fiera è stata attestata la presenza di 263 aziende provenienti da 26 paesi con visitatori nazionali ed internazionali. “ Beyond the Forniture Towards the future ” è stato il tema di apertura della mattinata seguito dalla cerimonia di premiazione segnando così l’inizio di queste due giornate di confronto sull’evoluzione della filiera del design e dell’arredo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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