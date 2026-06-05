Durante un intervento per una lite in famiglia, le forze dell’ordine hanno scoperto una serra con coltivazione artigianale di funghi allucinogeni. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, senza che fosse stato richiesto un intervento specifico per questa attività. La serra conteneva diverse piante in fase di crescita, che sono state sequestrate. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali persone denunciate o arrestate.

Erano intervenuti per una lite domestica, ma hanno scoperto una coltivazione artigianale di funghi allucinogeni. Per questo i carabinieri di Osio Sotto hanno arrestato due conviventi residenti a Osio Sopra, di 45 anni e 43 anni, ritenuti responsabili dei reati di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre denunciati per detenzione illecita di armi e oggetti atti a offendere. Processati per rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la liberazione in attesa del procedimento. L’intervento risale al pomeriggio di lunedì. Una pattuglia è stata inviata a casa della coppia, dopo una segnalazione per una lite domestica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Intervengono per la lite in famiglia. Trovano una serra di allucinogeni

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