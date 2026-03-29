Recentemente si è parlato delle problematiche legate alle allucinazioni dell'intelligenza artificiale, ovvero ai casi in cui il sistema produce informazioni errate o fuorvianti. Chi utilizza quotidianamente questa tecnologia non manifesta timori di perdere il lavoro, ma si concentra sui rischi connessi agli errori che può commettere. Le situazioni in cui l’IA fornisce dati inaccurati rappresentano un aspetto critico in vari ambiti.

Non è la macchina che ci spaventa. È quando sbaglia. Chi usa l’ intelligenza artificiale ogni giorno non teme davvero di essere sostituito. Teme di essere tradito, di fidarsi quando non dovrebbe, credendo a una risposta solo perché suona plausibile. Ci sono naturalmente differenze geografiche. Nei Paesi occidentali l’IA suscita preoccupazioni, altrove viene vista soprattutto come un’opportunità. Ma non è solo questione di confini. È questione di fiducia e di come interpretiamo ciò che vediamo sullo schermo. Le hallucination, cioè errori di fatto, logica o senso. Una ricerca di Anthropic, basata su quasi 81 mila interviste in 159 Stati, conferma una cosa semplice. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Le allucinazioni dell’IA: quando il rischio più grosso è fidarsi degli errori

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