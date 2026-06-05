Intelligenza Artificiale Le nuove generazioni possono sfatare i tabù

Le nuove generazioni di giovani donne sono incoraggiate a partecipare alle sfide dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è superare i pregiudizi e i tabù legati al ruolo femminile nel settore tecnologico. La partecipazione femminile è vista come essenziale per sviluppare un’innovazione più inclusiva e rappresentativa. Nessuna giovane donna dovrebbe essere esclusa dalle opportunità legate alle nuove tecnologie, che si presentano come un terreno di crescita e di cambiamento.

di Egidio Scala Nessuna giovane donna deve rimanere esclusa rispetto alle sfide che il futuro ci riserva. Secondo il Global Gender Gap Report 2025 del World Economic Forum, saranno necessari ancora 123 anni per raggiungere la piena parità di genere a livello globale. Un dato che contrasta profondamente con la rapidità con cui tecnologia e intelligenza artificiale stanno trasformando l’economia e la società. In questo scenario, il rischio è evidente: una parte significativa della popolazione, in particolare quella femminile, potrebbe restare esclusa dalle nuove opportunità, anche a causa del persistente divario nelle competenze digitali. Un gap che, nell’era dell’AI, rischia di ampliarsi ulteriormente in assenza di interventi concreti e mirati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Intelligenza Artificiale: 5 trend per il 2026

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