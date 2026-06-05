Incidente sul Viadotto dell' Indiano la vittima è un ragazzo di 28 anni di Dicomano

Due giorni fa, un ragazzo di 28 anni di Dicomano è morto in un incidente sul Viadotto dell'Indiano. La vittima, di origine marocchina, è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre si trovava sul ponte. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo e stanno accertando le cause dell'incidente. La salma è stata rimossa e la strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di soccorso.

È Yassine Asrir, 28enne di origine marocchina residente a Dicomano, la vittima dell’incidente avvenuto la mattina di due giorni fa sul Viadotto dell'Indiano. L’uomo stava camminando sulla carreggiata quando un’auto lo ha travolto. Resta ancora oscuro il motivo per cui si trovasse a piedi su un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Mud, Mountains, Chaos: Deadly Roads in Pakistan, Madagascar & Bangladesh

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