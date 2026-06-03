Incidente mortale sul Viadotto dell' Indiano chiusa la corsia verso l' aeroporto

Questa mattina intorno alle 4:30, sul Viadotto dell'Indiano, si è verificato un incidente mortale subito dopo una segnalazione di un pedone presente sulla carreggiata. La corsia in direzione dell'aeroporto è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o sulle eventuali responsabilità. La strada rimane chiusa in quella direzione fino a nuove disposizioni.

Prima la segnalazione della presenza di un pedone e subito dopo l'incidente mortale. È successo questa mattina intorno alle 4:30 sul Viadotto dell'Indiano.Nell'incidente è morto l'uomo a piedi. Dalla prima ricostruzione della polizia municipale un motoveicolo in direzione aeroporto avrebbe. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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