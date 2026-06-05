Incidente ragazzo di 25 anni travolto da un' auto trasportato in gravi condizioni al San Gerardo
Nel tardo pomeriggio di giovedì 4 giugno, un ragazzo di 25 anni è stato investito da un'auto vicino alle porte di Monza. L’incidente si è verificato lungo una strada urbana e ha causato il trasferimento immediato in ospedale. Il giovane è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo, dove ora si trova sotto osservazione. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.
Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì 4 giugno alle porte di Monza. Un ragazzo di 25 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo.L’incidente è accaduto a Cinisello Balsamo, in via Casignolo, all’altezza del civico 59. Il giovane è stato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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