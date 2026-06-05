Incidente ragazzo di 25 anni travolto da un' auto trasportato in gravi condizioni al San Gerardo

Notizia in breve

Nel tardo pomeriggio di giovedì 4 giugno, un ragazzo di 25 anni è stato investito da un'auto vicino alle porte di Monza. L’incidente si è verificato lungo una strada urbana e ha causato il trasferimento immediato in ospedale. Il giovane è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo, dove ora si trova sotto osservazione. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.