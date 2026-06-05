Incidente nella notte a Salerno scontro fra due auto in corso Garibaldi
Nella notte, intorno all'1.30, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro su Corso Garibaldi a Salerno. L’incidente si è verificato in prossimità di un incrocio nel centro della città. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o danni alle vetture. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.
Un incidente stradale si è verificato questa notte, intorno all'1.30, su Corso Garibaldi a Salerno. Due le auto coinvolte. Sul posto gli operatori di “Strade Sicure”. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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