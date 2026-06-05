Incidente nella notte a Salerno scontro fra due auto in corso Garibaldi

Notizia in breve

Nella notte, intorno all'1.30, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro su Corso Garibaldi a Salerno. L’incidente si è verificato in prossimità di un incrocio nel centro della città. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o danni alle vetture. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.