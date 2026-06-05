Incidente nella notte a Salerno scontro fra due auto in corso Garibaldi

Da salernotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte, intorno all'1.30, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro su Corso Garibaldi a Salerno. L’incidente si è verificato in prossimità di un incrocio nel centro della città. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o danni alle vetture. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un incidente stradale si è verificato questa notte, intorno all'1.30, su Corso Garibaldi a Salerno. Due le auto coinvolte. Sul posto gli operatori di “Strade Sicure”. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Incidente in via XXV Luglio, autocisterna impatta contro auto e poi finisce in un'area di servizio

Video Incidente in via XXV Luglio, autocisterna impatta contro auto e poi finisce in un'area di servizio

Notizie e thread social correlati

Scontro fra due auto nella notte a Follonica: due feriti, uno è graveNella notte a Follonica si è verificato uno scontro tra due automobili in via don Sebastiano Leone, poco dopo la mezzanotte.

Ennesimo incidente nella notte sul Corso Garibaldi: si indagaNella notte si è verificato un incidente sul Corso Garibaldi, alle spalle di piazza Della Concordia.

Temi più discussi: Schianto nella notte a Gera Lario, nove persone coinvolte: due sono gravi; A Sorrento incidente mortale nella notte, morta una donna di 65 anni; Incidente mortale nella notte sulla Strada del Vallone: due giovani motociclisti perdono la vita; Grave incidente nella notte a San Cipriano: feriti due giovanissimi, si indaga.

incidente nella notte aA Sorrento incidente mortale nella notte, morta una donna di 65 anniIncidente mortale la scorsa notte a Sorrento. Intorno all'una, in via degli Aranci, si è verificato uno scontro tra un'auto guidata da un giovane e uno scooter sul guidato da un giovane e sul quale ... ansa.it

incidente nella notte aSchianto nella notte a Gera Lario, nove persone coinvolte: due sono graviPoco dopo le due di notte, per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate. Sul posto numerose ambulanze, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco di Como e i carabinieri di Menaggio ... laprovinciadicomo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web