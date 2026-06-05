Due giovani ragazze sono morte in un incidente frontale avvenuto nelle ultime ore a Iseo, nel Bresciano. Lo scontro tra due auto ha provocato danni ingenti alle vetture e ha coinvolto complessivamente quattro persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trovato le auto distrutte e le vittime senza vita. Altre due persone sono state trasportate in ospedale in condizioni critiche. La strada è stata chiusa per diverse ore durante le operazioni di soccorso e rilievi.

Un violento impatto, le lamiere distrutte e una tragedia che ha sconvolto due province lombarde. È il drammatico bilancio dell’incidente stradale avvenuto nelle scorse ore a Iseo, nel Bresciano, dove uno scontro frontale tra due automobili è costato la vita a due giovani ragazze. L’incidente si è verificato lungo la Strada Provinciale 510, un’arteria particolarmente trafficata che negli anni è stata teatro di numerosi sinistri, alcuni dei quali mortali. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori, ma per due delle persone coinvolte non c’è stato nulla da fare. Con il passare delle ore sono emersi dettagli sempre più dolorosi sulla vicenda, che hanno reso ancora più pesante il bilancio della tragedia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Incidente frontale tra auto, poi la terribile scoperta: chi c’era a bordo

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INCIDENTE MORTALE SULLA CAMASTRA NARO PERDE LA VITA UN 25ENNE

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