In un evento a Belforte del Chienti, oltre 200 studenti hanno partecipato a una giornata di formazione su prevenzione ed emergenze, dedicata all’incendio del Comune. Durante l’attività, sono stati svolti esercizi pratici e sessioni informative per insegnare le procedure di sicurezza in caso di emergenza. L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sulla gestione delle situazioni di rischio, attraverso un approccio pratico e diretto.

Oltre 200 studenti sono stati a scuola di prevenzione ed emergenze a Belforte del Chienti per la giornata dimostrativa "Conoscere, prevenire, intervenire. A tu per tu con chi ci protegge", tornata dopo tre anni di assenza grazie all’impegno della Protezione civile e alla volontà di riproporre un appuntamento che, dal 2008, rappresenta un momento di riferimento per l’intero territorio. Un’iniziativa ideata da Renato Vita e Tamara Carducci, rispettivamente coordinatori dei gruppi di Protezione civile di Belforte e Caldarola, che hanno creduto fin dall’inizio nell’importanza di creare un ponte tra il mondo dell’emergenza e le nuove generazioni. Protagonisti gli alunni delle scuole primarie e secondarie dell’istituto omnicomprensivo Leopardi-Frau-De Magistris dei Cinque Comuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio del Comune. Duecento alunni a lezione di ’emergenza’

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