In Giappone sono stati installati cartelli stradali che segnalano la presenza di gatti lungo le strade. Il cartello è di forma romboidale gialla e mostra tre sagome nere di felini in volo, con la scritta “attenzione ai gatti che sbucano fuori”. Questi segnali avvertono gli automobilisti di prestare attenzione ai gatti che potrebbero attraversare o trovarsi sulla carreggiata. La segnaletica si trova in aree dove la presenza di felini è frequente.

Un cartello giallo a forma di rombo, tre sagome nere di felini in volo, una scritta essenziale: “attenzione ai gatti che sbucano fuori”. Potrebbe sembrare una trovata folkloristica, l’ennesima bizzarria nippo-cute che circola sui social. Ma dietro quella segnaletica apparentemente innocua si nasconde un sistema stradale tra i più articolati al mondo in materia di convivenza con la fauna — e, in almeno un caso, una questione di sopravvivenza biologica. Come funziona la segnaletica per animali in Giappone. Il Giappone non lascia nulla al caso quando si tratta di sicurezza stradale. Il Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo (MLIT) regolamenta oltre 170 tipologie di segnali ufficiali attraverso il cosiddetto Order on Road Sign, Road Line and Road Surface Marking. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - In Giappone i cartelli stradali avvertono anche dei gatti: dalla segnaletica urbana alla sopravvivenza di una specie

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