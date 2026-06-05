In carcere per l' omicidio di Francesco Favaretto balli e burle nei video in cella | Le mura non ci fermano Conte | Nessun segno di pentimento
In carcere per l’omicidio di Francesco Favaretto, alcuni detenuti hanno pubblicato video in cui si mostrano mentre ballano e scherzano, accompagnati da frasi come «Le mura non ci fermano». Il direttore del carcere ha confermato che sono stati individuati comportamenti simili tra alcuni detenuti, senza tuttavia specificare quante persone siano coinvolte. Il ministro della Giustizia ha dichiarato che non ci sono segnali di pentimento da parte di chi ha commesso il reato.
TREVISO - «Queste quattro mura non ci fermano. Lo sa tutta la sezione. Lo sanno quelle sbarre. Lo sa l’assistente, il direttore e il comandante. Lo sa anche l’avvocato. Liberate tutti i miei fratelli». Sono le parole a corredo di un video girato all’interno del carcere di Santa Bona (Treviso) e poi postato sui social da alcuni detenuti. A far particolarmente scalpore, oltre all’uso del cellulare in cella, è il fatto che nel filmato (la cui pubblicazione risale al 20 marzo scorso) compaiono Toluwaloju McLinkspual Ade e Angelo Riccardo Ozuna, entrambi in custodia cautelare in carcere e sotto processo (difesi rispettivamente dagli avvocati Fabio Crea e Mauro Serpico) per l’omicidio del 22enne trevigiano Francesco Favaretto, vittima di un agguato in via Castelmenardo il 12 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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