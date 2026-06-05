In carcere per l' omicidio di Francesco Favaretto balli e burle nei video in cella | Le mura non ci fermano Conte | Nessun segno di pentimento

Notizia in breve

In carcere per l’omicidio di Francesco Favaretto, alcuni detenuti hanno pubblicato video in cui si mostrano mentre ballano e scherzano, accompagnati da frasi come «Le mura non ci fermano». Il direttore del carcere ha confermato che sono stati individuati comportamenti simili tra alcuni detenuti, senza tuttavia specificare quante persone siano coinvolte. Il ministro della Giustizia ha dichiarato che non ci sono segnali di pentimento da parte di chi ha commesso il reato.