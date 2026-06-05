Un uomo è stato ucciso in via Castelmenardo. I carabinieri hanno acquisito video dai cellulari dei sospettati, che si trovano in cella, per le indagini. La vittima, identificata come Francesco Favaretto, è stata trovata senza vita in un appartamento. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini e le testimonianze per chiarire i dettagli dell’omicidio. La notizia ha generato sdegno tra la comunità locale.

TREVISO - «Queste quattro mura non ci fermano. Lo sa tutta la sezione. Lo sanno quelle sbarre. Lo sa l’assistente, il direttore e il comandante. Lo sa anche l’avvocato. Liberate tutti i miei fratelli». Sono le parole a corredo di un video girato all’interno del carcere di Santa Bona (Treviso) e poi postato sui social da alcuni detenuti. A far particolarmente scalpore, oltre all’uso del cellulare in cella, è il fatto che nel filmato (la cui pubblicazione risale al 20 marzo scorso) compaiono Toluwaloju McLinkspual Ade e Angelo Riccardo Ozuna, entrambi in custodia cautelare in carcere e sotto processo (difesi rispettivamente dagli avvocati Fabio Crea e Mauro Serpico) per l’omicidio del 22enne trevigiano Francesco Favaretto, vittima di un agguato in via Castelmenardo il 12 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Francesco Favaretto ucciso in via Castelmenardo, i video dei killer in cella: indagini e indignazione

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DELITTO DI VIA CASTELMENARDO, UN VIDEO DEGLI IMPUTATI DALLA CELLA | 03/06/2026

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