In bicicletta tra sentieri sapori ’Wild’ e musica

Un evento combina escursioni in bicicletta lungo sentieri naturali con degustazioni di prodotti tipici e musica dal vivo. Partecipanti possono pedalare tra paesaggi naturali, assaporare piatti tradizionali e ascoltare musica durante l’intera giornata. L’iniziativa si svolge in un’area all’aperto, con punti di ristoro e spazi dedicati alle esibizioni musicali. La manifestazione si rivolge a pubblico di tutte le età e si svolge senza competizioni sportive.

Il fascino delle due ruote e di paesaggi straordinari si mescolano alla voglia di stare insieme, alla musica ed alla gastronomia. Un appuntamento, quello che sta per aprirsi a Pomarance, che ha tutti gli ingredienti giusti per una ricetta davvero straordinaria. Il cuore caldo della Toscana e le sue colline geotermiche si apprestano infatti a diventare il palcoscenico naturale di ’GeoGravel Tuscany - Le Strade Grigie’. Questo fine settimana – domani e domenica – Pomarance accoglie infatti ciclisti, appassionati e visitatori per una due giorni che unisce il fascino delle due ruote al patrimonio culturale, musicale e gastronomico del... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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