In attesa di Papa Leone XIV | a Porto Empedocle veglia diocesana con processione

Una veglia diocesana con processione si svolge questa sera a Porto Empedocle, in attesa dell’arrivo di Papa Leone XIV. La manifestazione comprende un momento di preghiera collettiva e un corteo che attraversa le vie principali della città. La partecipazione include fedeli e membri del clero, che si riuniscono per prepararsi spiritualmente all’evento imminente. La cerimonia si svolge in un’atmosfera di devozione e attesa.

Momento di preghiera e di preparazione spirituale in vista di uno degli appuntamenti più attesi per la Chiesa agrigentina. Sabato 6 giugno alle 18,30 la Chiesa Madre di Porto Empedocle ospiterà la veglia diocesana nei primi vespri del Corpus Domini dal titolo “In attesa di Papa Leone XIV”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Lomelia completa di Papa Leone XIV a Pompei

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