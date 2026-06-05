Imprese & nuove assunzioni ’Sindrome della sedia vuota’ Manca il 36,4% di candidati
Il 36,4% delle posizioni aperte rimane senza candidati. Le imprese segnalano difficoltà nel trovare lavoratori disponibili, soprattutto in settori come edilizia, servizi e commercio. Le aziende continuano a pubblicare annunci, ma le risposte sono scarse o assenti. La mancanza di candidati si traduce in ritardi nelle assunzioni e in difficoltà operative. La situazione riguarda principalmente ruoli qualificati e di medio livello, con un calo delle candidature rispetto agli anni precedenti.
Le aziende cercano lavoratori, ma spesso i lavoratori sembrano essersi volatilizzati. È il grande paradosso del mercato del lavoro italiano fotografato dall’ultima analisi della Cgia di Mestre: da una parte imprese pronte ad assumere, dall’altra migliaia di posizioni che rischiano di restare desolatamente vacanti. Non perché manchino le offerte, ma perché mancano proprio le persone disponibili a presentarsi a un colloquio. In questo scenario Siena conquista un primato che ha poco da festeggiare. La provincia si colloca al decimo posto nella classifica nazionale delle difficoltà di reperimento legate all’assenza di candidati. Un dato che racconta meglio di molte analisi il cortocircuito che attraversa il mercato occupazionale locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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