Imprese & nuove assunzioni ’Sindrome della sedia vuota’ Manca il 36,4% di candidati

Notizia in breve

Il 36,4% delle posizioni aperte rimane senza candidati. Le imprese segnalano difficoltà nel trovare lavoratori disponibili, soprattutto in settori come edilizia, servizi e commercio. Le aziende continuano a pubblicare annunci, ma le risposte sono scarse o assenti. La mancanza di candidati si traduce in ritardi nelle assunzioni e in difficoltà operative. La situazione riguarda principalmente ruoli qualificati e di medio livello, con un calo delle candidature rispetto agli anni precedenti.