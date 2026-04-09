Impermeabilizzazione del tetto della scuola Solimena | completati i lavori

Sono stati conclusi i lavori di impermeabilizzazione del tetto del primo istituto comprensivo di Nocera Inferiore. L'intervento ha previsto lo smontaggio e il rimontaggio dell’impianto fotovoltaico, seguito dalla rimozione e dallo smaltimento del manto impermeabile precedente. Questi interventi sono stati realizzati per migliorare la protezione della copertura dell’edificio scolastico. La fine dei lavori è stata comunicata dall’amministrazione scolastica.

Sono stati portati a termine i lavori sulla copertura del I Istituto Comprensivo “Solimena” a Nocera Inferiore, che hanno interessato: lo smontaggio dell’impianto fotovoltaico esistente e il successivo rimontaggio con sigillatura impermeabile; la rimozione e lo smaltimento del manto impermeabile. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Palestra della scuola di Borgo Carso, completati i lavoriCompletati i lavori di messa in sicurezza della palestra della scuola di Borgo Carso. Latina: Comune, completati i lavori nella palestra della scuola di Borgo CarsoQuesta mattina, gli assessori allo Sport e alla Pubblica istruzione di Latina, Andrea Chiarato e Federica Censi, hanno svolto una visita... Temi più discussi: Impermeabilizzazione del tetto della scuola Solimena: completati i lavori; Impermeabilizzazione liquida e verde pensile: normativa e progettazione | Convegno ASSIMP Italia | Articoli; Sant’Eraclio, c’è l’ok al recupero della Casa castellana; Lavori al piazzale dell’ex Follador di Agordo: Diventerà un’area per manifestazioni. Impermeabilizzazione garantita fino al 15% di pendenzaGaranzia di 30 anni sull'impermeabilizzazione, le lastre Onduline sottotegola assicurano una lunga durata nel tempo del pacchetto di copertura e proteggendolo dalle infiltrazioni per molti anni. edilportale.com Soluzioni Icobit per l'impermeabilizzazione del tetto13/05/2025 - Impermeabilizzare un tetto è il primo passo per proteggere la casa dalle infiltrazioni d’acqua nel tempo. Piogge ed intemperie, ma anche l’esposizione prolungata ai raggi UV, sono fattori ... edilportale.com Al Liceo De Sanctis a Roma abbiamo portato a termine - come Città metropolitana di Roma Capitale- il completo rifacimento dell’impermeabilizzazione dei tetti, a breve inizieremo i lavori per riqualificare tutta la parte esterna e ridare spazi congrui per l’attività - facebook.com facebook