La conduttrice italiana si trova in Grecia con il fidanzato, prima delle nozze. La coppia ha soggiornato in una villa del valore di 7 milioni di euro. La vacanza è iniziata subito dopo la conclusione del suo impegno televisivo più recente. La coppia ha condiviso alcune immagini sui social, mostrando il relax in un contesto di lusso. Nessuna altra informazione sulla durata della permanenza o sui dettagli della cerimonia è stata comunicata.

L’estate è già iniziata per Ilary Blasi che, archiviato il Grande Fratello Vip, è partita alla volta della Grecia per una vacanza romantica in compagnia del fidanzato Bastian Muller. Ilary Blasi e Bastian Muller in Grecia: la vacanza extra lusso. La storia d’amore fra la conduttrice e l’imprenditore procede a gonfie vele e i due sono innamoratissimi. Il matrimonio, secondo quanto confermato dalla stessa Ilary Blasi, arriverà presto, il tempo di ottenere il divorzio da Francesco Totti. Nel frattempo Bastian Muller e la presentatrice hanno deciso di concedersi una vacanza romantica e super lusso in Grecia. Per la loro fuga d’amore Bastian e Ilary hanno scelto un’isola della Grecia poco conosciuta e perfetta per garantire la massima privacy. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Ilary Blasi e Bastian Muller in Grecia prima delle nozze: vacanze da sogno nella villa da 7 milioni

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Ilary Blasi e Bastian: fuga segreta in Grecia prima delle nozze

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#IlaryBlasi si concede una vacanza romantica con Bastian Muller in Grecia mentre attende la ratifica del divorzio da Francesco Totti. La coppia ha scelto l’isola di Kea per alcuni giorni di relax prima delle future nozze. x.com

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