Ilaria Salis | Bisogna chiudere i Cpr e regolarizzare gli stranieri come in Spagna

Da milanotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 4 giugno, una eurodeputata ha effettuato un sopralluogo a sorpresa nel Cpr di via Corelli a Milano, esercitando il diritto di ingresso come membro del Parlamento europeo. Durante l’ispezione, ha commentato la necessità di chiudere i centri di permanenza e di regolarizzare gli stranieri già presenti, proponendo di adottare il modello spagnolo. La proposta mira a modificare le attuali politiche di gestione dei migranti nel paese.

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Regolarizzare gli stranieri già presenti sul territorio come ha fatto la Spagna. A lanciare la proposta è Ilaria Salis, che giovedì 4 giugno ha ispezionato a sorpresa il Cpr di via Corelli, a Milano, esercitando il diritto di ingresso nella struttura in qualità di eurodeputata. Al termine della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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