Il sottopasso si riempie d'acqua, causando l'allagamento della via Meucci, che si trasforma in una strada congestionata. Auto incolonnate si fermano in fila, creando una situazione di caos. La soluzione proposta al sindaco è stata accolta, ma ancora non si conoscono i tempi di intervento. La situazione si ripete frequentemente durante le piogge intense, con il traffico che si blocca e i residenti che segnalano disagi.

Quando il sottopasso si allaga la via Meucci diventa una camera a gas. Serpentoni di auto incolonnate. Gli automobilisti non sanno che il sottopasso non è agibile e si ritrovano imbottigliati nel traffico.Il consiglio (accolto)Succede a Villasanta. Un problema che ormai si ripete da anni e chi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Temi più discussi: Il sottopasso si allaga e nella via esplode il caos: il suggerimento (accolto) al sindaco; Stazione, maxi tubo tranciato dal cantiere: il tunnel si allaga ancora; Salvato dalle acque nel sottopasso. Costretto a salire sul tetto dell’auto; Bomba d’acqua su Terni, ragazza imprigionata nel sottopassaggio: vigili del fuoco al lavoro.

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