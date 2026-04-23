La truffa delle offerte online di prodotti a basso costo

Negli ultimi mesi sono cresciute le segnalazioni di persone che hanno acquistato online da siti che pubblicizzano prodotti a prezzi molto bassi, ma che si sono rivelati truffe. Questi siti utilizzano loghi e immagini di marchi famosi per attirare clienti, promettendo offerte allettanti. Tuttavia, dopo aver effettuato il pagamento, spesso gli acquirenti non ricevono nulla o si trovano di fronte a prodotti di scarsa qualità.

Sono in aumento le segnalazioni relative a siti di compravendita fraudolenti che pubblicizzano articoli a prezzi vantaggiosi sfruttando loghi e immagini di marchi noti. I truffatori creano siti internet che imitano graficamente negozi online ufficiali o rivenditori autorizzati. Le piattaforme.🔗 Leggi su Parmatoday.it Lureza Shop Reviews - Real Deal or a Scam Notizie correlate Shein, come pagare ancora meno i prodotti online: la guida completa per scovare le offerte nascosteE’ una delle piattaforme di e-commerce che sta prendendo il sopravvento su quella che è Amazon. 10 prodotti Apple da acquistare in sconto per la Festa delle Offerte di Amazon 2026Dagli AirPods 4 fino ad arrivare all’iPad Pro, ecco i migliori prodotti Apple in sconto da acquistare durante la festa delle offerte di primavera... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dalle 'truffe romantiche' alle false offerte di lavoro: così la Postale ha svelato i segreti dei cyber-criminali a Genova; Prima la truffa delle monetine, poi i prelievi al bancomat; Spazio esaurito su iCloud: attenti alla truffa della falsa Apple; Dai mattoncini ai maccheroni: la truffa LEGO più assurda mai vista negli USA. La Polizia Postale mette in guardia: offerte ingannevoli e falsi siti e-commerceLa Polizia Postale ha registrato un preoccupante aumento delle segnalazioni relative a offerte ingannevoli e falsi siti e-commerce. telefonino.net La truffa delle gift card: quando il regalo diventa una trappola digitaleC’è un oggetto che negli ultimi anni è diventato il simbolo del regalo perfetto: veloce, digitale, universale. La gift card. E proprio per questo, oggi, è anche uno degli strumenti preferiti dai ... panorama.it A lanciare l'allarme è Autostrade per l'Italia Attenzione alla Truffa dei pedaggi “fantasma” - facebook.com facebook Irregolarità Tari via Sms, ma è una truffa: ecco cosa fare x.com