Il regime al tracollo economico E la faida superfalchi-riformisti fa impazzire la trattativa
Il regime iraniano sta affrontando un tracollo economico e le tensioni tra falchi e riformisti complicano la trattativa. La faida tra le due fazioni si intensifica, rallentando i negoziati. Il leader supremo ha evitato di isolarsi, ma le divisioni interne continuano a ostacolare l’accordo. Le proteste e le crisi finanziarie aumentano la pressione sul governo, mentre le fazioni si accusano a vicenda di ostacolare il processo di riforma.
«Lo spirito da leader martire» ha impedito ad Ali Khamenei di «rifugiarsi nei bunker». Così il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi racconta ad Al Mayadeeen, una tv libanese vicina ad Hezbollah, la scomparsa della Suprema Guida dilaniata dalle bombe israeliane la mattina del 28 febbraio scorso. Un racconto in prima persona, visto che quel giorno Araghchi era nel bunker della Suprema Guida in attesa di riferirgli i risultati delle trattative con gli americani condotte a Ginevra. Ma proprio l'essere stato messo in attesa ha salvato Araghchi. «Nel momento del martirio di Ali Khamenei, mi trovavo nel suo ufficio, ma l'ala in cui eravamo è rimasta illesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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