il regime al tracollo economico e la faida superfalchi riformisti fa impazzire la trattativa

Notizia in breve

Il regime iraniano sta affrontando un tracollo economico e le tensioni tra falchi e riformisti complicano la trattativa. La faida tra le due fazioni si intensifica, rallentando i negoziati. Il leader supremo ha evitato di isolarsi, ma le divisioni interne continuano a ostacolare l’accordo. Le proteste e le crisi finanziarie aumentano la pressione sul governo, mentre le fazioni si accusano a vicenda di ostacolare il processo di riforma.