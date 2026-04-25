Alessandra Mussolini la scheggia che al GF VIP fa impazzire tutti

Nella dodicesima puntata del Grande Fratello VIP, il nome che ricorre spesso è quello di Alessandra Mussolini. La concorrente continua a catturare l’attenzione degli altri partecipanti e del pubblico, rimanendo al centro delle discussioni all’interno della casa. La sua presenza sembra influenzare gli eventi e i rapporti tra i coinquilini, creando un clima di tensione e curiosità tra i telespettatori.

La dodicesima puntata del GF VIP vede sempre lei come figura centrale: Alessandra Mussolini, la scheggia che fa impazzire tutti i concorrenti della casa. Questa volta a finire sulla poltroncina rossa per un confronto con tutti i coinquilini, è proprio lei, la donna metà provocatrice, metà meme vivente. In prima serata Alessandra affronta gli uomini del GF, coalizzati nel sottolineare la sua incoerenza. Lo scontro frontale arriva tra Berry e la Mussola, come l’ha denominata Raimondo Todaro. E’ frutto di un’alleanza di massa utilizzata nel corso della puntata precedente per mandare la Mussolini in nomination. “Se Alessandra Mussolini non è il centro dell’attenzione non è contenta.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Alessandra Mussolini, la scheggia che al GF VIP fa impazzire tutti Notizie correlate Ciclone Alessandra Mussolini, al Gf VIP è la leader che divide e imperaAlessandra Mussolini è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip con un obiettivo chiaro: vincere. Alessandra Mussolini ha davvero la parrucca? L’accusa di Antonella Elia fa esplodere il dubbio al GF VipGrande Fratello Vip torna al centro dell’attenzione con un nuovo caso che mescola ironia, tensione e curiosità. Contenuti utili per approfondire Si parla di: GF Vip 2026, Paola Caruso furiosa con Antonella Elia: Sei bipolare. Lei reagisce e la colpisce con un cocco. Alessandra Mussolini, la scheggia che al GF VIP fa impazzire tuttiLa dodicesima puntata vede sempre lei come figura centrale: Alessandra Mussolini, la scheggia che fa impazzire tutti i concorrenti della casa del GF VIP. Questa volta a finire sulla poltroncina rossa ... 361magazine.com GfVip, le pagelle: la vendetta di Selvaggia Lucarelli (9), tutti contro Alessandra Mussolini (4), La ricerca dell'amore di Lucia Ilardo (7)Il Grande Fratello Vip si allunga e la puntata accende nuove dinamiche nella Casa: Ilary Blasi annuncia il prolungamento del reality, mentre il gruppo si compatta contro Alessandra Mussolini ... leggo.it