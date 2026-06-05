Su Prime Video sono stati pubblicati gli ultimi episodi di The 50. In questa stagione, un concorrente ha vinto e ha regalato a un suo follower un premio di 42.

S u Prime Video sono disponibili gli ultimi episodi di The 50, e quindi anche un vincitore che trionfando ha regalato a un suo follower 42.100 euro. In attesa della seconda stagione, il programma, tra le 10 serie non in lingua inglese di Prime più viste nel mondo, ha avuto successo anche in Italia, incollando un pubblico rapito dalle umanissime miserie e teatrini di un gruppo di para vip, influencer e dintorni. “Squid Game 3”, il teaser della stagione e la nuova bambola Chul-su X Leggi anche › “The 50 Italia” è uno “Squid Game” dei poveri (ma è impossibile resistergli) The 50 italia: chi ha vinto? Chi è Matteo Diamante. A vincere è stato Matteo Diamante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il reality di Prime Video è il più sgangherato e (per ora) più divertente dell'anno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

The 50 Italia, il reality più “trash” dell’annoSono disponibili su Prime Video le prime quattro puntate di The 50 Italia, un reality che si è già fatto notare per il suo stile provocatorio e poco...

The 50 Italia, c'è Antonella Elia nel supercast del reality più trash dell'annoAntonella Elia partecipa a un nuovo reality con 50 celebrity e influencer, dopo aver ottenuto il secondo posto al Grande Fratello Vip.

Temi più discussi: The 50 Italia, cosa sapere sul nuovo reality di Prime Video: i concorrenti e come funziona; The 50 : il nuovo reality di Prime Video è lo Squid Game del trash; Vuoi vincere 50 mila euro? In questo reality di Prime Video sono gli spettatori a vincere, ecco perché vedere The 50; Ma cos'è e come funziona The 50, il reality game (in stile Squid Game) con 50 concorrenti famosi?.

Simone Dell’Agnello svela cos’è successo dopo il bacio con Mila Suarez: Fuori da #The50 Italia mi sono dovuto ricredere perché… L’ex tentatore e la showgirl nel reality di Prime Video hanno avuto un flirt, ma poi #gfvip #temptationisland x.com

Qualcuno di voi ha raccomandazioni per serie/film spagnoli da vedere su Prime Video? reddit

Chi è il Leone di The 50 Italia? Identità segreta, maschera, voce, ruolo nel reality Prime Video e mistero dopo la finaleChi è il Leone di The 50? È la domanda che ha accompagnato tutto il reality di Prime Video, quasi più delle alleanze, delle eliminazioni e delle prove nell’Arena. Il punto è semplice, ma proprio per q ... alphabetcity.it

The 50, ultima puntata: ecco chi ha vinto il programma di Amazon Prime VideoEcco chi ha vinto la prima edizione di The 50, il programma di Amazon Prime Video. msn.com