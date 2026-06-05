Il professor Mahmoud al Najjar rapito sulla via per l’Italia

Da cms.ilmanifesto.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il professore Mahmoud al Najjar è stato rapito mentre si dirigeva verso l’Italia. La scomparsa è avvenuta in un’area ancora non precisata, nonostante i controlli e le misure di sorveglianza rafforzate. Nessuna rivendicazione è stata ancora annunciata. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e cercano di ricostruire i movimenti dell’uomo prima del rapimento. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle sparizioni forzate in zone di confine.

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