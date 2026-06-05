Il professor Mahmoud al Najjar rapito sulla via per l’Italia
Il professore Mahmoud al Najjar è stato rapito mentre si dirigeva verso l’Italia. La scomparsa è avvenuta in un’area ancora non precisata, nonostante i controlli e le misure di sorveglianza rafforzate. Nessuna rivendicazione è stata ancora annunciata. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e cercano di ricostruire i movimenti dell’uomo prima del rapimento. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle sparizioni forzate in zone di confine.
Nemmeno l’era della sorveglianza globale, con il suo cielo saturato di droni e i confini presidiati dai cecchini, ha cancellato la possibilità di svanire nel nulla. Anzi, è proprio da. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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