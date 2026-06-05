Gli studenti sono tornati sui banchi come nel film con Robin Williams, con tutti in piedi e pronti a iniziare la lezione. Il docente si aspetta il peggio, ma si lascia sorprendere dalla reazione della classe, che si mostra compatta e coinvolta. La scena ricorda le immagini del film, con i ragazzi pronti ad ascoltare e partecipare, creando un’atmosfera di attenzione e entusiasmo.

Per chi è stato adolescente negli anni ’90 L’attimo fuggente di Peter Weir ha rappresentato qualcosa in più di un semplice film ad ambientazione scolastica; è stato un inno al potere della poesia e alla forza di quei professori che cambiano la vita. Qualche giorno fa, in un liceo scientifico di Bari, la scena più emozionante della pellicola con Robin Williams è diventata realtà: gli studenti sono saliti in piedi sui banchi, urlando “ Oh capitano! Mio capitano! ” per rendere omaggio al professor Gennaro Capriati, docente di Matematica e Fisica che concluderà il suo percorso lavorativo al termine di questo anno scolastico. La sorpresa è stata organizzata con la complicità dei colleghi e del personale scolastico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il prof si aspetta il peggio, ma la classe lo emoziona: tutti sui banchi come nel celebre film con Robin Williams

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Il #2giugno 1989 esce L'attimo fuggente. Peter Weir lo girò in 2 mesi, è la storia dell'anticonformista prof. John Keating, che nel 1958 entusiasma gli allievi del college con la Setta dei poeti estinti. Grande successo anche per la performance di R. Williams, che x.com