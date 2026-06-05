Un nuovo prodotto, il Philips Bodygroom Serie 5000, è stato lanciato sul mercato per la depilazione intima. La sua introduzione rappresenta un cambiamento nel settore dei dispositivi per l’epilazione. Il dispositivo è disponibile tramite rivenditori autorizzati e può essere acquistato online. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a brevetti, approvazioni o specifiche tecniche del prodotto. La notizia riguarda esclusivamente il lancio e la distribuzione del dispositivo.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Andiamo dritti al sodo: il Philips Bodygroom Serie 5000 potrebbe davvero essere il trimmer ideale per chi ha tanti peli. E sto parlando di una persona proprio come me - testa a parte, ok: essendo particolarmente peloso, ho sempre tenuto bene a mente la necessità di tenere tutto il mio corpo in ordine. Il problema è sempre stato il percorso per arrivare all'obiettivo. Le mie esperienze precedenti con i rasoi per la cura del corpo erano un catalogo di graffi, tagli e irritazioni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il Philips Bodygroom Serie 5000 è una vera svolta per la depilazione intima

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Philips Body Grooming Series 5000

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