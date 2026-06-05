Una scuola elementare di Zafferana Etnea ha deciso di non permettere agli studenti di visitare la reliquia di Sant'Agata, motivando la decisione con la volontà di evitare gite in chiese. Tuttavia, gli alunni sono stati comunque portati in una moschea per un’attività educativa. La scelta ha suscitato critiche e discussioni sulla coerenza delle decisioni riguardo alle visite in luoghi di culto. La scuola ha confermato il divieto di visite in chiese, senza specificare motivazioni ulteriori.

Niente visita alla reliquia di Sant'Agata per una scuola elementare di Zafferana Etnea, in provincia di Catania. L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, tramite il circolo Uaar di Catania, ha diffidato l’istituto scolastico in nome della sentenza del Con­si­glio di Stato del 27 marzo 2017 secondo la quale gli atti di culto in orario scolastico sono vietati. Eppure, da anni ormai, i bambini vengono liberamente portati nelle moschee. Sembra l’ennesimo paradosso dei due pesi e delle due misure che si ripete, sempre a scapito di quella che, fino a prova contraria, è la religione predominante in Italia. Ogni anno si parla di gite dei bambini nelle moschee delle loro città, dove gli imam locali li introducono all’islam, fanno loro leggere il Corano e li fanno inginocchiare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il paradosso italiano nelle scuole: si vietano le gite in chiesa, ma si va in moschea

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