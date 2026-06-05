Il nuovo trend per la casa | lavapavimenti leggere che si puliscono da sole

C’è un momento preciso in cui ti stufi della lavapavimenti di casa. Di solito arriva quando devi spostarti di lato, accovacciarti o spostare il divano solo per passarci sotto. Oppure quando la rimetti via e occupa metà dell’armadio, o ancora quando, diciamocelo, hai saltato il ciclo di pulizia della spazzola per tre settimane e adesso la cosa fa un odore che è meglio non descrivere. Quello che vorresti è qualcosa che pesi poco, faccia tutto in un passaggio solo, arrivi sotto i mobili senza che tu debba fare acrobazie, e magari si pulisca da sola quando hai finito. Non è chiedere troppo, esiste già. Tineco Floor One i7 Fold pesa solo 3,5 kg, ha un tubo pieghevole ed estensibile a 180° e un profilo da 9,6 cm. 🔗 Leggi su Dilei.it

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