Il nuovo trend per la casa | lavapavimenti leggere che si puliscono da sole

Da dilei.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo tipo di lavapavimenti sta entrando nel mercato: si tratta di dispositivi leggeri e con funzionalità di auto-pulizia. Questi apparecchi vengono spesso sostituiti quando risultano scomodi da spostare o usare, specialmente in spazi stretti o sotto i mobili. Le aziende lanciano modelli più maneggevoli, progettati per facilitare le operazioni di pulizia senza bisogno di grandi sforzi o di spostare mobili pesanti.

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C’è un momento preciso in cui ti stufi della lavapavimenti di casa. Di solito arriva quando devi spostarti di lato, accovacciarti o spostare il divano solo per passarci sotto. Oppure quando la rimetti via e occupa metà dell’armadio, o ancora quando, diciamocelo, hai saltato il ciclo di pulizia della spazzola per tre settimane e adesso la cosa fa un odore che è meglio non descrivere. Quello che vorresti è qualcosa che pesi poco, faccia tutto in un passaggio solo, arrivi sotto i mobili senza che tu debba fare acrobazie, e magari si pulisca da sola quando hai finito. Non è chiedere troppo, esiste già. Tineco Floor One i7 Fold pesa solo 3,5 kg, ha un tubo pieghevole ed estensibile a 180° e un profilo da 9,6 cm. 🔗 Leggi su Dilei.it

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