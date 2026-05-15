Molti italiani si chiedono se i robot lavapavimenti siano realmente efficaci nella pulizia di casa. La risposta è sì, ma questa riguarda principalmente i modelli più performanti disponibili sul mercato. Non tutti i dispositivi, infatti, riescono a garantire risultati soddisfacenti; alcuni funzionano meglio di altri e sono più adatti a determinate superfici. La scelta del robot giusto dipende da vari fattori, tra cui la qualità dei componenti e le funzionalità offerte.

Una perplessità che, fin dal primo utilizzo, mi è girato per la testa e, a quanto pare, non sono l’unica a pensarlo. Secondo un’indagine qualitativa condotta da Dyson sulle abitudini di pulizia domestica, infatti, per tantissimi lo stato del pavimento è uno dei pilastri su cui si basa il benessere della casa. Per gli italiani i pavimenti richiedono massima attenzione e rispetto, soprattutto in presenza di superfici pregiate o delicate, e il pensiero comune sembra essere solo uno: «c’è pulito se si vede il pulito». Ed è proprio su questo criterio che si basa la valutazione degli utenti sulle funzionalità e sull’efficacia dei robot lavapavimenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ma i robot lavapavimenti puliscono davvero? Sì, ma solo i migliori

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