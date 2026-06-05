Il Ministero ha stabilito che al colloquio finale della Maturità saranno coinvolte solo quattro materie, riducendo così le sorprese. Per capire chi interrogherà, bisogna incrociare i dati ufficiali e verificare se sarà un docente noto o uno sconosciuto. La vecchia modalità di esame, con ripassi intensivi e domande su ogni argomento, è ormai un ricordo. Ora, si concentra su un numero limitato di materie, con l’obiettivo di semplificare la procedura.

C ’era una volta la Maturità dei mille ripassi, quella della vecchia formula aperta su tutte le materie in cui si passava la notte a sfogliare freneticamente i libri, sperando che il commissario di turno non chiedesse proprio quell’unico autore dimenticato. L’esame orale della Maturità 2026 sarà diverso, invece: non si dovrà più studiare tutto. Il colloquio finale, infatti, si trasforma in un percorso tracciato intorno a quattro sole materie stabilite dal Ministero dell’istruzione e del merito, davanti al quale, sulle chat di classe echeggia una sola domanda: a interrogare su quella data materia, sarà un commissario interno o uno esterno? Esame di maturità, i consigli per affrontare al meglio i giorni di «studio matto e disperatissimo» X Orale Maturità: come e dove trovare le 4 materie del colloquio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Ministero riduce il campo delle sorprese blindando le quattro materie del colloquio finale. Come incrociare i dati ufficiali per capire se a interrogare sarà un volto noto o un perfetto sconosciuto

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