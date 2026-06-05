Il Ministero riduce il campo delle sorprese blindando le quattro materie del colloquio finale Come incrociare i dati ufficiali per capire se a interrogare sarà un volto noto o un perfetto sconosciuto

Da iodonna.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Ministero ha stabilito che al colloquio finale della Maturità saranno coinvolte solo quattro materie, riducendo così le sorprese. Per capire chi interrogherà, bisogna incrociare i dati ufficiali e verificare se sarà un docente noto o uno sconosciuto. La vecchia modalità di esame, con ripassi intensivi e domande su ogni argomento, è ormai un ricordo. Ora, si concentra su un numero limitato di materie, con l’obiettivo di semplificare la procedura.

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C ’era una volta la Maturità dei mille ripassi, quella della vecchia formula aperta su tutte le materie in cui si passava la notte a sfogliare freneticamente i libri, sperando che il commissario di turno non chiedesse proprio quell’unico autore dimenticato. L’esame orale della Maturità 2026 sarà diverso, invece: non si dovrà più studiare tutto. Il colloquio finale, infatti, si trasforma in un percorso tracciato intorno a quattro sole materie stabilite dal Ministero dell’istruzione e del merito, davanti al quale, sulle chat di classe echeggia una sola domanda: a interrogare su quella data materia, sarà un commissario interno o uno esterno? Esame di maturità, i consigli per affrontare al meglio i giorni di «studio matto e disperatissimo» X Orale Maturità: come e dove trovare le 4 materie del colloquio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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