Il Milano Hockey Club spezza il ghiaccio | il primo colpo è il nazionale Nick Saracino

Da ilgiorno.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina, all’NH Hotel di Milano Fiera, il Milano Hockey Club ha annunciato l’arrivo del nazionale Nick Saracino. La firma del contratto è stata confermata davanti a giornalisti e tifosi, con il giocatore presente in sala. La squadra ha ufficializzato il nuovo acquisto, che si unisce al roster per la prossima stagione. Nessun dettaglio sui termini economici o durata del contratto.

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Milano torna nell’hockey che conta. Questa mattina, all’NH Hotel di Milano Fiera, è stato presentato il nuovo Milano Hockey Club, la squadra rossoblù che dalla stagione 2026-2027 prenderà parte alla win2day ICE Hockey League, il campionato allargato austriaco in cui giocano Bolzano e Val Pusteria, oggi il massimo traguardo possibile per l’hockey italiano. I protagonisti. Al tavolo presenti Cristof Leitner, presidente, Marco Margiotta, CEO di House of Doge e vicepresidente, e Chris McSorley, membro del board e general manager ad interim. Leitner ha indicato subito la linea: "I protagonisti sono i giovani, per cui questa situazione nasce. È il primo passo, ci siamo uniti ai Milano Devils per il development”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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