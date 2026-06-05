Questa mattina, all’NH Hotel di Milano Fiera, il Milano Hockey Club ha annunciato l’arrivo del nazionale Nick Saracino. La firma del contratto è stata confermata davanti a giornalisti e tifosi, con il giocatore presente in sala. La squadra ha ufficializzato il nuovo acquisto, che si unisce al roster per la prossima stagione. Nessun dettaglio sui termini economici o durata del contratto.

Milano torna nell’hockey che conta. Questa mattina, all’NH Hotel di Milano Fiera, è stato presentato il nuovo Milano Hockey Club, la squadra rossoblù che dalla stagione 2026-2027 prenderà parte alla win2day ICE Hockey League, il campionato allargato austriaco in cui giocano Bolzano e Val Pusteria, oggi il massimo traguardo possibile per l’hockey italiano. I protagonisti. Al tavolo presenti Cristof Leitner, presidente, Marco Margiotta, CEO di House of Doge e vicepresidente, e Chris McSorley, membro del board e general manager ad interim. Leitner ha indicato subito la linea: "I protagonisti sono i giovani, per cui questa situazione nasce. È il primo passo, ci siamo uniti ai Milano Devils per il development”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Il Milano Hockey Club spezza il ghiaccio: il primo colpo è il nazionale Nick Saracino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano sogna la sua squadra di hockey: il piano per il ghiaccio dopo le Olimpiadi

Notizie e thread social correlati

L'hockey ritorna sul ghiaccio. E il Club Milano sfida l'EuropaL'hockey su ghiaccio torna in Italia con il debutto del nuovo Milano Hockey Club, che parteciperà alla prossima ICE League, la lega professionistica...

LIVE Italia-Cechia 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: gli azzurri alzano il fortino, resiste il pareggio a metà del primo tempoNella partita tra Italia e Repubblica Ceca di hockey su ghiaccio valida per i Mondiali del 2026, il punteggio segna 0-0 a metà del primo tempo.

Temi più discussi: La ICEHL sarà a 14 squadre: l’Hockey Club Milano riceve il via libera per la stagione 2026/27; L’eredità olimpica consegna a Milano una nuova squadra di hockey; Milano Hockey Club ammesso all'Ice Hockey League: dopo due decenni sul ritorno nella lega internazionale. Centrato l'obiettivo fissato dopo le Olimpiadi; Milano avrà di nuovo una squadra di hockey su ghiaccio.

Presentato ufficialmente il Milano Hockey Club hockeyitalia21.com/2026/06/05/pre… x.com

Il Milano Hockey Club spezza il ghiaccio: il primo colpo è il nazionale Nick SaracinoLa nuova squadra vestirà rossoblù, il colore della tradizione, e parteciperà alla prestigiosa Ice League. Leitner e Margiotta non nascondono le ambizioni: Qui per vincere. Unione con i Devils per il ... sport.quotidiano.net

Milano torna nell’élite dell’hockey europeo: presentato il Milano Hockey Club che giocherà nella ICE Hockey LeagueMilano torna nell’hockey europeo: il Milano Hockey Club entra nella ICE Hockey League e inaugura una nuova era. milanosportiva.com