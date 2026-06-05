Il melanoma è sempre più curabile in modo definitivo grazie alla combinazione tra immunoterapia e vaccino E si aprono nuove prospettive per l’oncologia

I dati presentati all’ASCO di Chicago indicano che il melanoma è sempre più curabile in modo definitivo grazie alla combinazione di immunoterapia e vaccino.

I l melanoma oggi fa meno paura. I nuovi dati presentati all’ ASCO, American Society of Clinical Oncology di Chicago sono molto incoraggianti. Non si tratta più soltanto di una prospettiva promettente, ma di un risultato clinico confermato nel tempo. Il vaccino, usato insieme all’immunoterapia, non solo riduce il rischio di ritorno della malattia, ma diminuisce anche del 59% il rischio di sviluppare metastasi a distanza. Inoltre, dopo cinque anni, è vivo il 92,2% dei pazienti che hanno ricevuto il vaccino, rispetto al 71,3% di quelli del gruppo di controllo. Melanoma: tutto quello che c’è da sapere X Leggi anche › Gianluca Pistore: «”Un giorno in più per tutti”, il MelanomaDay diventa finalmente legge» Melanoma: lo studio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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