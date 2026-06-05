Questa settimana, le stelle hanno assegnato un film rappresentativo a ogni segno zodiacale, in base all’energia che si sta vivendo. Gli Scorpioni si riconoscono in scene di un film noto, come se fossero appena usciti da Saltburn. Non si tratta di una previsione, ma di un paragone tra le emozioni attuali e le immagini di film già visti. La scelta si basa su associazioni simboliche tra lo stato d’animo e le scene cinematografiche.

Sì, preparati, perché le stelle questa settimana hanno deciso di assegnare un film a ogni segno. Non perché il destino sia scritto, ma perché l’energia che stai vivendo assomiglia fin troppo a certe scene che abbiamo visto sullo schermo almeno cento volte. Tipo uno Scorpio appena uscito da Saltburn e un Pesci appena entrato in The Notebook. C’è chi è entrato ufficialmente nella sua era da commedia romantica, chi sta attraversando una fase da thriller psicologico e chi, purtroppo, continua a vivere una situazione sentimentale che assomiglia sempre di più a una serie con troppe stagioni e nessun finale. La vibe generale dei prossimi giorni è semplice: cambiamenti, plot twist e qualche sana crisi esistenziale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il film della settimana per ogni segno zodiacale: gli Scorpio sembrano appena usciti da Saltburn

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VENERE IN TORO ATTIVA LA FORTUNA 6 SEGNI SCELTI CAMBIANO DESTINO ORA!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Oroscopo della settimana di Novella 2000: le previsioni dal 23 al 29 marzo 2026 per ogni segno zodiacale

Oroscopo Branko giovedì 9 aprile 2026: amore lavoro e fortuna per ogni segno zodiacaleL’oroscopo di giovedì 9 aprile 2026 fornisce previsioni per ogni segno zodiacale, coprendo aspetti come amore, lavoro, salute e fortuna.

Si parla di: Ispettore Callaghan il caso Scorpio è tuo su Sky Cinema Collection - Guida TV; Ispettore Callaghan il caso Scorpio è tuo su Sky Cinema Collection - Guida TV.