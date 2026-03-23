Oroscopo della settimana di Novella 2000 | le previsioni dal 23 al 29 marzo 2026 per ogni segno zodiacale

Cosa riservano le stelle per questa settimana? Ecco le previsioni per amore, lavoro, salute e fortuna. Cosa riservano le stelle per la settimana dal 23 al 29 marzo 2026? Scopriamo insieme l’oroscopo per ogni segno zodiacale: amore, lavoro, salute e fortuna. Amore: grazie a Venere sarà una settimana top dal punto di vista sentimentale, col partner le cose non potrebbero andare meglio. Lavoro: settimana senza troppi intoppi, anche se gli imprevisti sono comunque dietro l’angolo. Salute: punto dolente della settimana, qualche acciacco di troppo vi metterà i bastoni tra le ruote a partire da metà settimana. Fortuna: puntate tutti su lunedì e martedì, che saranno i giorni più fortunati della settimana. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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