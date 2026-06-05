Durante il Festival Star, si è tenuto l’evento “Moon in June” sull’Isola Maggiore, dove artisti storici della musica italiana si sono incontrati con musicisti contemporanei. La manifestazione ha visto esibizioni dal vivo e interventi di vari interpreti, creando un ponte tra passato e presente. L’evento ha coinvolto pubblico e artisti in un’atmosfera di festa, promettendo un ritorno a breve sull’isola.

Incrocia i grandi interpreti che hanno fatto la storia della musica italiana e le sperimentazioni contemporanee, con la promessa di tornare presto là dove tutto è iniziato, Isola Maggiore. Il festival ’Moon in June’ ha svelato ieri a Perugia il ricchissimo cartellone della 12esima edizione, priva della storica location dell’Isola Maggiore ma forte di un suggestivo connubio di voci e suoni che animerà l’estate del Lago Trasimeno con tappe a Perugia e Todi e star come Capossela, i Negrita, Daniele Silvestri, Almamegretta, Cammariere. A raccontare il programma la direttrice artistica Patrizia Marcagnani con l’assessora regionale al turismo Simona Meloni e il direttore di Fondazione Perugia Fabrizio Stazi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Festival Star e novità per “Moon in June“

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