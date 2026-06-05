il fascino e i segreti della magia evento speciale a pesaro

A Pesaro si terrà un evento speciale dedicato alla magia, organizzato dal Gruppo Regionale Marchigiano Ezio Giulietti. Nel 2027, il gruppo celebrerà i suoi 50 anni di attività, segnati da una lunga storia di passione e creatività nel settore. La manifestazione si concentrerà sui segreti e sul fascino della magia, offrendo occasioni di approfondimento e intrattenimento per il pubblico. La data dell’evento e i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati.

Il Gruppo Regionale Marchigiano Ezio Giulietti nel 2027 festeggerà un traguardo straordinario: 50 anni di passione, creatività e magia. L’associazione, nata ad Ancona ufficialmente nel 1977 e presieduta da Glauco Baleani e dal maestro Giuseppe Bressan, è stata trasferita a Pesaro alla fine del 1979 grazie alla passione per quest’arte di Ezio Giulietti e Nino Genga. Dal 2000 presidente del Gruppo Regionale Marchigiano è Claudio Gatti, che con la collaborazione del vice Riccardo Paci, e dei consiglieri Daniele Martinelli, Luca Vichi e Matteo Andreoni contribuiscono alla divulgazione e alla diffusione dell’arte magica in tutto il territorio, organizzando riunioni mensili con conferenzieri e fiere magiche da tutto il mondo, scuola annuale propedeutica di prestidigitazione e varie iniziative a livello locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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