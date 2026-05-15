A Monza si sono svolti recentemente eventi che hanno attirato l’attenzione di molti appassionati di musica e arte. La manifestazione Monza Visionaria ha proposto installazioni e performance che hanno coinvolto il pubblico. Parallelamente, i Notturni hanno portato in scena una serie di concerti serali, con musicisti che hanno reinterpretato brani di artisti come Bob Dylan e Bob Marley, utilizzando strumenti come l’arpa. Questi appuntamenti hanno offerto un’occasione di svago e cultura nel cuore della città.

Le sonorità dell’arpa e una rilettura di canzoni che parlano d’amore e libertà, da Bob Dylan a Bob Marley. Un’interpretazione dell’opera più famosa di Strauss. E poi la due giorni di musica, danza e installazioni dei Notturni, tra sassofoni jazz, performance ispirate alla visione di Michelangelo Pistoletto, arie d’opera per violini, fusioni di jazz e post-rock. Gran finale da stasera a domenica per il festival Monza Visionaria. Oggi alle 18 nel Monastero delle Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento la cantautrice Agnes Verano con arpa e voce darà vita al concerto “La voce del silenzio“, con brani che fondono nostalgia e malinconia. Sempre Agnes Verano, con il vibrafonista jazz Gabriele Boggio Ferraris, sarà protagonista di “Songs of love and freedom - Un intenso dialogo in musica tra amore e libertà“, in doppio set alle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il fascino di Monza Visionaria e la magia dei Notturni

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