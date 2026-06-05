Il dilemma Greenwood divide l’etere e il rebus plusvalenze accende la Roma

Il mercato della Roma è in fermento, con voci che collegano il club a Mason Greenwood. La società deve rispettare la scadenza del 30 giugno per chiudere il bilancio e le trattative sono ancora in corso. Le radio romane segnalano un forte interesse per il giocatore, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La trattativa si svolge in un clima di incertezza, tra entusiasmo e pressioni economiche.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo I retroscena delle radio romane: la verità sull'offerta per l'inglese, le tentazioni Svilar e Ndicka e la fretta di Gasperini per il ritiro Il mercato della Roma entra nella sua fase caldissima e le frequenze dell’etere romano si infiammano, oscillando tra il sogno di regalare a Gian Piero Gasperini il colpo Mason Greenwood e la dura necessità di far quadrare i conti entro il 30 giugno. Nella consueta camminata tra i programmi radiofonici della Capitale, raccolta all’interno della rubrica “Massimo Ascolto” di LAROMA24.IT, opinionisti e giornalisti si interrogano sulle reali mosse del neo direttore sportivo Tony D’Amico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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