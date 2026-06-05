Un ex calciatore ha descritto la propria infanzia in Romania durante il regime comunista, affermando che la libertà era limitata e che ha mangiato la sua prima banana a otto anni. Ha raccontato di aver vissuto con poche cose, tutte autorizzate dal regime, e di aver mantenuto un atteggiamento felice e spensierato, grazie anche all’educazione ricevuta dalla famiglia. La narrazione si concentra sulla percezione di libertà e sulla semplicità della vita sotto il regime comunista.

«Ero un bambino felice. Avevo poche cose, quelle consentite dal regime comunista in Romania. Ma sono cresciuto con l’educazione ricevuta da parte dei miei, appassionato di essere un bambino, con la voglia di non perdere quella felicità». Così Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha raccontato la sua esperienza di vita negli anni del regime comunista d i Nikolau Ceausescu. «Avevamo poco, ma ce lo godevamo tutto – ha proseguito l’ex calciatore -. Ero appassionato di calcio, perché mio papà era un ex giocatore. All’epoca faceva l’allenatore di una squadra amatoriale. Io da piccolo ero felice, ansioso di scoprire quello che il mondo mi avrebbe offerto». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il comunismo raccontato bene da Chivu: “In Romania la libertà era una fetta di prosciutto. Ho mangiato la prima banana a 8 anni”

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